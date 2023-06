GP Douro Internacional quase a chegar: a crescer em emoção e em quilómetros

Terceira edição do Grande Prémio Douro Internacional, prova sob a alçada da Global Media e que se realiza entre os dias 14 e 18, vai ter mais um dia de duração. Ao contrário dos anos anteriores, a corrida não tem contrarrelógio no alinhamento, aumentando a imprevisibilidade que promete durar até à última subida categorizada, à beira de Lamego.

Êxito em 2021 e 2022, o Grande Prémio Douro Internacional volta para a terceira edição a meio do mês, desta vez com a duração de cinco dias, mais um do que o ano passado. Agendada entre 14 e 18, tratando-se da sétima prova por etapas em Portugal - entretanto haverá o GP Abimota -, a corrida organizada pela Global Media Group, que detém O JOGO e Jornal de Notícias, cresceu significativamente em extensão.

Ao todo, vão ser percorridos 746,6 quilómetros por paisagens de rara beleza, quase o dobro da edição anterior (417,4), ao não existir contrarrelógio no alinhamento, mas sim cinco etapas em linha, o que aumenta a imprevisibilidade do desfecho e encurta as distâncias entre os candidatos. Vai ser, portanto, mais uma oportunidade de colocar à prova o domínio da Glassdrive-Q8 esta temporada - já venceu três eventos por etapas em 2023, incluindo o Grande Prémio O JOGO, em abril.

Tabuaço, Armamar (segundo dia), Resende (quarto), Lamego (quinto) são os municípios repetentes, estreando-se Marco de Canaveses, na jornada inaugural e na etapa mais curta; Pinhão e Alijó, locais de partida e meta ao terceiro dia, respetivamente. Não oferecendo a primeira etapa grandes dificuldades, o mesmo não acontece com os dois dias seguintes. Com o constante sobe e desce, saltando à vista uma montanha de primeira categoria na sexta-feira (6,8 km inclinados a 6,5%), os ciclistas precisam de ser cuidadosos, tendo chegadas de ligeira subida, favoráveis a nomes que fazem boas pontas finais, como Luís Mendonça (Glassdrive-Q8), Rafael Silva (Efapel), César Fonte (RP-Boavista) e Luís Gomes (Kelly-Simoldes-Oliveirense).

Agora sem ser o palco do exercício individual, Resende acrescenta 142,7 quilómetros ao Grande Prémio no penúltimo dia, antes das decisões de domingo. Lamego voltou a ser a cidade escolhida para a consagração, mas, em vez de um circuito de montanha, como aconteceu em 2022, a tirada tem como ponto alto apenas a 1.ª categoria (1,1 km a 7,6 %), antes da descida para a meta: é nesse momento que o sucessor de José Neves se decide.

Percurso

Dia Etapa

14/06 1.ª: M. Canaveses-M. Canaveses 130,2 km

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro (13h30-16h41)

15/06 2.ª: Tabuaço-Armamar 135,3 km

Av.Marechal Carmona-Av. Dr. Oliveira Salazar (12h00-15h18)

16/06 3.ª: Pinhão-Alijó 161,6 km

Cais de Pinhão-Av. Dr. Francisco Sá Carneiro (10h30-14h25)

17/06 4.ª: Resende-Resende 142,7 km

Av. Dom Afonso Henriques (12h00-15h28)

18/06 5.ª: Lamego-Lamego 176,8 km

Av. Dr. Alfredo Sousa (12h00-16h17)