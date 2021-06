GP Douro Internacional estreia-se e promete: as etapas e outros detalhes

José Neves corta a meta, em Vieira do Minho, e sagra-se vencedor do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc

Entre esta quinta-feira e domingo, vai para a estrada a nova prova nacional, percorrendo a região duriense, em mais uma organização da Global Media Group, que detém O JOGO.

Com um total de 509,9 quilómetros, 12 metas volantes e oito prémios de montanha, o Grande Prémio Douro Internacional é a grande novidade da época para o ciclismo nacional, estreando-se no calendário com cinco etapas ao longo de quatro dias, entre quinta-feira e domingo, e todas com um nível de dificuldade acima do habitual, sendo provavelmente a prova mais exigente para o pelotão português entre os dois maiores testes do ano, a Volta ao Algarve (realizada em maio) e a Volta a Portugal em bicicleta, entre 4 e 15 de agosto, tal é o relevo do interior norte do país, apesar de não estar agendada nenhuma chegada em alto.

Trata-se de mais uma competição com a chancela da Global Media Group, que se afirma de novo como um dos principais organizadores de corridas em Portugal, depois de ter aberto o seu programa com o Grande Prémio O JOGO/Leilosoc do mês passado entre Castro Daire, São Pedro do Sul e Vieira do Minho - vitória foi para José Neves, da W52-FC Porto -, para encerrar a época das corridas por etapas com o 30.º Grande Prémio Jornal de Notícias, de 30 de agosto a 5 de setembro, de regresso após um ano de interregno forçado.

No GP Douro Internacional vão alinhar as nove equipas de Elite e as nove de sub-23, formando um pelotão muito semelhante ao que participou no último GP O JOGO. Os portistas voltam a ser candidatos, tendo como maior rival a Efapel, não sendo de excluir uma Kelly- Simoldes- Oliveirense que venceu a Taça de Portugal com Luís Gomes ou uma Antarte- Feirense que procura dar êxitos ao novo líder, o espanhol Vicente García de Mateos.

Logo a primeira etapa, de Torre de Moncorvo a Mogadouro (140,2 quilómetros) há quatro contagens de montanha, mais uma sucessão de topos não pontuados nos últimos quilómetros. A segunda, entre Carrazeda de Ansiães e Miranda do Douro (144,7 quilómetros), anuncia apenas uma longa subida e logo na primeira metade, mas terá uma rampa a merecer atenção na Serra de Zava.

Já sábado promete ser o dia grande no novo evento. De manhã, no distrito de Viseu, a vila de Resende recebe um contrarrelógio plano e curto (são apenas 10,8 quilómetros), enquanto à tarde os 66,2 até S. João da Pesqueira têm tudo para ser explosivos, com 13,1 km a subir na fase final, restando pouco mais de cinco quilómetros planos até à meta. Entre as duas tiradas, e não sendo aí encontrado o vencedor final, ficarão pelo menos indicados os dois ou três corredores candidatos a triunfar. Mas não é tudo. A última etapa, que parte de Tabuaço no domingo, começa logo a subir para Cabriz (3.ª categoria), tendo como ponto alto a escalada no Parque Nossa Senhora da Ouvida, ao quilómetro 124, antes da descida para Lamego. Será o terreno propício para uma última tentativa de reviravolta na classificação, pelo que as emoções fortes estão garantidas.

Uma prova ao gosto de Vicente de Mateos

Em ano de estreia ao serviço da Antarte-Feirense, ao fim de sete épocas no Louletano, equipa na qual venceu o GP Abimota de 2017 e continuando a ser um dos ciclistas mais competitivos na Volta a Portugal, o chefe de fila Vicente García de Mateos "ajusta-se ao percurso do Grande Prémio Douro Internacional", nas palavras do diretor desportivo Joaquim Andrade. "Vamos tentar discutir essa corrida", acrescentou o responsável da formação de Santa Maria da Feira, constatando que "as corridas estão muito confusas" e que a parte tática conta muito". "O Vicente García de Mateos gosta do percurso, tem dureza su ciente. Esperamos que esteja em condições, sabendo que há várias equipas candidatas", completou Andrade sobre o espanhol de 32 anos, vencedor de seis etapas na Volta a Portugal.

ETAPAS



DIA 10 1.ª

Torre de Moncorvo-Mogadouro (140,2 km)

Dia 11 2.ª

Carrazeda de Ansiães-Miranda do Douro (144,7 km)

Dia 12 3.ª

CRI: Resende-Resende (10,8 km)

Dia 12 4.ª

Resende-S. João da Pesqueira (66,2 km)

Dia 13 5.ª

Tabuaço-Lamego (148 km)

EQUIPAS

ELITE

W52-FC Porto

Efapel

Kelly-Simoldes-Oliveirense

Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel

Rádio Popular-Boavista

Antarte-Feirense

Tavfer-Measindot-Mortágua

Louletano-Loulé Concelho

L.A. Alumínios-L.A. Sport

SUB-23

Almodôvar-Delta Cafés-Crédito Agrícola

Sicasal-Miticar-Torres Vedras

ACD Milharado-DriveonHolidays-Mafra

JV Perfis-Gondomar Cultural

Team Porminho Sub-23

Adega Mor-GDM-CACB

ACDC Trofa-WPROTEK

Santa Maria da Feira-Segmento D"Época/Reol

Fortunna-Maia