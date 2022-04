"Gostaríamos de ver o GP O JOGO/Leilosoc a fazer parte do calendário nacional por muitos anos"

Leilosoc mostra-se satisfeita com os elogios dos ciclistas.

"Começámos a ser parceiros da Global Media no Grande Prémio JN, mas esta marca, O JOGO, e esta corrida em particular, com a Leilosoc presente, permite-nos mostrar que patrocinamos modalidades com alguma diferença", diz Rute Monteiro, diretora de Marketing da Leilosoc, empresa que também dá o nome à corrida.

"O ciclismo é muito focado na Volta a Portugal e queremos mostrar que há outros eventos, como este Grande Prémio O JOGO, uma prova que gostaríamos de ver solidificada e a fazer parte do calendário nacional de ciclismo por muitos anos", prosseguiu.

A corrida tem sido elogiada pelas equipas e Rute Monteiro mostra-se satisfeita. "Para nós é ótimo ouvir os ciclistas a dizer bem de uma prova que, se calhar, traz um outro conceito de ciclismo. Cada elogio é um motivo de satisfação para nós", referiu, garantindo que vai seguir o pelotão.

"Pelo menos no sábado e domingo estarei. Sou da Beira Alta e tenho ainda mais gosto, por ser na minha região. Mas acompanharia sempre, até porque gosto muito de ciclismo e do jornal O JOGO", completa.