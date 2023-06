Gonçalo Tavares é campeão nacional de fundo sub-23: "Só pensava no meu avô"

Redação com Lusa

O ciclista Gonçalo Tavares (Hagens Berman Axeon) sagrou-se este sábado campeão nacional de fundo de sub-23, impondo-se com mais de dois minutos de vantagem sobre o segundo, no final da corrida de 141 quilómetros, disputada em Montalegre.

Gonçalo Tavares, sub-23 de primeiro ano, esteve muito ativo ao longo de toda a prova e, aos 68 quilómetros, juntou-se a João Macedo (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) e Duarte Domingues (Glassdrive-Q8-Anicolor), que se tinham isolado com 50 quilómetros percorridos.

As movimentações foram-se sucedendo, com os principais candidatos ao triunfo a juntarem-se ao trio da frente, formando um grupo de 12 ciclistas a 40 quilómetros do final.

João Macedo voltou a atacar, mas teve resposta pronta de Gonçalo Tavares, que, na fase mais dura do circuito, se isolou para não voltar a ser alcançado pela concorrência.

O ciclista de Proença-a-Nova pedalou isolado durante mais de 35 quilómetros, cortando a meta ao fim de 3:38.37 horas de corrida (média de 38,7 km/h), seguido de João Macedo, a 2.05 minutos, e de Alexandre Montez, terceiro, a 2.48.

Gonçalo Tavares, que completa 19 anos em agosto, terminou a corrida feliz pelo triunfo, dedicou a vitória ao avô, afirmando: "Só pensava no meu avô, que está no hospital. Esta vitória é para ele. Foi com a força dele que eu ganhei".

"Depois de tantos segundos lugares, finalmente consegui a vitória. Estava muito calor, o percurso era duro, mas eu senti-me bem e não tinha qualquer tipo de pressão, daí que tenha arriscado tanto. No final fiquei muito feliz com esta vitória. Foram muitos quilómetros sozinho, era só eu e eu, fazer foça e andar para a frente", disse o vencedor, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo.