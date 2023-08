Gonçalo Bandeira com resultado histórico nos Mundiais de downhill

Redação com Lusa

Ciclista português conseguiu o melhor resultado de sempre para Portugal na prova de elite masculina em Campeonatos do Mundo, ficando na 19.ª posição.

O ciclista campeão nacional de downhill Gonçalo Bandeira conseguiu este sábado o melhor resultado de sempre para Portugal na prova de elite masculina em Campeonatos do Mundo, com a 19.ª posição em Fort William, na Escócia.

Com 4.36,648 segundos - ainda assim, quatro segundos mais lento do que na descida de qualificação de sexta-feira -, conseguiu melhorar o 31.º de 2022 e superou o 24.º de Francisco Pardal em 2018, que era o registo de referência.

Nuno Reis foi o outro português qualificado para a final, acabando em 53.º, com 4.47,197, em prova ganha pelo britânico Charlie Hatton, em 4.26,747, menos 599 milésimos de segundo do que o austríaco Andreas Kolb e 1,229 segundos do que o britânico Laurie Greenland, que completaram o pódio.

Nas provas de fundo júnior, Tiago Santos e José Miguel Moreira não aguentaram o ritmo muito intenso dos 127,2 quilómetros do traçado e não concluíram a prova, estando entre os 84 ciclistas que abandonaram, num pelotão de 154 atletas.

Nas mulheres, que tiveram de percorrer 70 quilómetros, em circuito urbano em Glasgow, Raquel Dias foi 68.ª, a 15.41 segundos da vencedora, e Daniela Simão 72.ª, a 16.33 da francesa Julie Bego, que se isolou e conseguiu manter a vantagem, sendo acompanhada no pódio pela britânica Cat Ferguson e pela belga Fleur Moors.