Glassdrive-Q8-Anicolor vai tentar repetir um ano único

Equipa das 30 vitórias mudou quatro dos dez ciclistas e vai ter mais corridas em Espanha, embora o calendário nacional tenha crescido

A apresentação da Glassdrive-Q8-Anicolor abriu ao som do piano e fechou com um coro, tendo pelo meio as palavras de quatro novos ciclistas profissionais, a revelação da equipa feminina orientada por Bruno Pires e denominada Glassdrive-Chanceplus-Allegro e os jovens da Academia Fullracing-Águeda. Repetir um ano histórico, com 30 triunfos, foi o desejo expresso na cerimónia.

"Nunca vi um projeto novo conseguir ter a visibilidade que este teve num só ano; nunca vi tantas vitórias de uma equipa; nunca vi um retorno tão grande; nunca vi um diretor tão jovem com tantas vitórias; nunca vi um homem - o Frederico Figueiredo - e uma equipa tão unidos por um mesmo objetivo, a Volta a Portugal", discursou o team manager Carlos Pereira, antecipando os elogios dos vários patrocinadores.

A Glassdrive-Q8 terá no russo Artem Nych, um contrarrelogista de porte invulgar, que já vive em Santa Maria da Feira e sabe dizer umas palavras em português, a principal novidade, pois as outras três entradas são de jovens que tentarão mostrar o seu valor: Sergio García, trepador espanhol, Julian Madrigal, um natural da Costa Rica que "cresceu em Portugal", como lembrou o próprio, e Duarte Domingues. "Depois de tantas vitórias, não queremos criar mais expectativas. Vamos tentar fazer mais uma época de que nos iremos orgulhar", exprimiu Luís Mendonça, um dos quatro baluartes da formação de Águeda, a par de Frederico Figueiredo, Rafael Reis e do líder Mauricio Moreira, vencedor da Volta a Portugal e do Grande Prémio JN.

Embora o calendário nacional tenha aumentado, a formação dirigida por Rúben Pereira vai aumentar as internacionalizações. No programa estarão GP Miguel Indurain, Volta às Asturias, Klasice Ordizia e Volta a Castela e Leão, todas em Espanha.

PLANTEL: Glassdrive-Q8-Anicolor

CICLISTA, IDADE, NATURALIDADE

Fábio Costa, 23, Trofa

Duarte Domingues, 18, Leiria

Frederico Figueiredo, 31, São Sebastião Pedreira

Sergio García, 23, Alcalé Valle (Espanha)

Julian Madrigal, 21, San José (Costa Rica)

Luís Mendonça, 37, Paredes

Mauricio Moreira, 27, Salto (Uruguai)

Artem Nych, 27, Kemerovo (Rússia)

Rafael Reis, 30, Palmela

Pedro Silva, 21, Barcelos

Diretor-desportivo: Rúben Pereira.

Adjunto: José Augusto Silva