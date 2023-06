Glassdrive mantém domínio nas provas por etapas em Portugal

A equipa de Águeda ganhou o GP Abimota e continua a reinar nas classificações gerais, depois de triunfos no GP Anicolor, GP O JOGO e GP Beiras e Serra da Estrela

A última etapa do GP Abimota foi para a fuga, no caso para Christopher Morales, da Maglia-Tecnosylva, mas o controlo foi sempre da Glassdrive, que foi limitando a distância dos escapados para Rafael Reis garantir a vitória na geral. O palmelense ganhou o contrarrelógio inaugural e a formação de Águeda defendeu o seu primeiro posto, repetindo o triunfo de 2022, que tinha sido de Luís Mendonça. Luís Gomes e José Sousa, da Kelly-Simoldes-Oliveirense, a 11 e a 14 segundos finalizaram no pódio.

Com a defesa acertada da camisola amarela, a Glassdrive/Q8/Anicolor carimbou a quarta vitória em gerais individuais na época, em seis possíveis (só a Volta ao Algarve e Alentejo escaparam). Depois do triunfo no Grande Prémio O JOGO/LEILOSOC, por Mauricio Moreira, da vitória de Luís Mendonça no GP Anicolor e de Artem Nych levar a melhor no GP Beiras e Serra da Estrela, a formação de Águeda continua a mostrar-se o melhor conjunto e é, naturalmente, um indicador importante para a Volta a Portugal de agosto.

Em termos absolutos, esta foi a décima vitória da temporada para o conjunto de Rúben Pereira, salientando-se também duas clássicas embolsadas: a Primavera, por Mauricio Moreira, e as Aldeias do Xisto, por Frederico Figueiredo.