Giro: UCI vai sancionar uso de helicóptero após etapas

Em comunicado divulgado este sábado, a UCI notou "o uso de transporte por helicóptero por alguns ciclistas" para abandonarem a zona da meta da sétima etapa do Giro, na montanha coberta de neve em Gran Sasso d"Italia

A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou este sábado que vai tomar "as necessárias medidas e sanções" para garantir que o uso de helicópteros para retirar corredores de montanhas após etapas não se repete, após acontecer na Volta a Itália.

Em comunicado divulgado este sábado, a UCI notou "o uso de transporte por helicóptero por alguns ciclistas" para abandonarem a zona da meta da sétima etapa do Giro, na montanha coberta de neve em Gran Sasso d"Italia.

"Isto constitui uma vantagem que vai contra os princípios do "fair play" e os regulamentos que pretendem garantir tratamento igual para "transfer" de equipas para hotéis. Este uso também vai contra o princípio da redução da pegada de carbono", pode ler-se na nota.

Esta situação levará o organismo de cúpula do ciclismo mundial a "tomar as medidas e sanções necessárias para garantir que esta prática não ocorre no futuro", mas não descreve quais serão as sanções impostas.

"A UCI condena firmemente este comportamento, (...) que vai contra os valores fundamentais do desporto", terminam.