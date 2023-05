Giro: Rubio vence etapa encurtada. Almeida chega com os melhores

Ciclista colombiano da Movistar vence em Crans-Montana numa etapa que teve apenas 74,6 quilómetros

O colombiano da Movistar, Einer Augusto Rubio, venceu a 13ª etapa dao Giro - que o mau tempo encurtou para apenas 74,6 quilómetros -, batendo nos metros finais os companheiros de fuga, Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) e Jefferson Alexander Cepeda (EF Education).

João Almeida (UAE Emirates) chegou pouco depois, cortando a meta com o mesmo tempo do camisola rosa Geraint Thomas e do segundo classificado, Primoz Roglic, mantendo assim o terceiro posto da geral.

Rubio, de 25 anos, cumpriu os 74,8 quilómetros entre Le Châble e Crans-Montana, na Suíça, em 2:16.21 horas, batendo o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), segundo, e o equatoriano Jefferson Cepeda (EF Education-Easy Post), terceiro, colegas da fuga do dia.

Nas contas da geral, o encurtamento da etapa, que deveria ter percorrido 199 quilómetros, acabou por não levar a ataques ou momentos que causassem diferenças de tempo nos primeiros lugares, com Thomas a liderar com dois segundos de vantagem para o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo, e 22 para o português João Almeida (UAE Emirates), terceiro e líder da juventude.