Giro: momento da chegada de João Almeida à meta. Assista ao vídeo

João Almeida desce ao terceiro lugar do Giro. O ciclista português perdeu tempo para os outros dois candidatos, ficando a 39 segundos da camisola rosa, que se mantém com Geraint Thomas, e a 10 segundos do ciclista da Jumbo.

Top 10 da geral:

1.º Geraint Thomas, 76:25.51 horas

2.º Primoz Roglic, a 29 segundos

3.º João Almeida, a 39 segundos

4.º Eddie Dunbar, a 3.39 minutos

5.º Damiano Caruso, a 3.51 minutos

6.º Lenard Kamna, a 4.27 minutos

7.º Thibaut Pinot, a 4.43 minutos

8.º Andreas Leknessund, a 4.47 minutos

9.º Thymen Arensman, a 4.53 minutos

10.º Laurens de Plus, a 5.52 minutos