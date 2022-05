Giro: João Almeida finaliza no grupo dos melhores e sobe a oitavo da geral

Juan Pedro López, da Trek-Segafredo, é o novo camisola rosa, e Lennard Kamna, da Bora-hansgrohe, venceu a etapa do Etna

João Almeida terminou a primeira grande etapa de montanha da Volta a Itália, com 172 km entre Avola e o Etna, na 10.º posição, a 2m37s do vencedor, Lennard Kamna, da Bora-hansgrohe, e de Juan Pedro López, da Trek-Segafredo, novo camisola rosa. O português da UAE Emirates subiu ao oitavo lugar da classificação geral.

A tirada, que finalizou nos mais de 22 km de subida do vulcão, foi marcada pela fuga de um grupo de 14 corredores, que ganhou mais de oito minutos ao pelotão e da qual sairia Juan Pedro López, da Trek-Segafredo, a meio da ascensão, sendo depois apanhado por Lennard Kamna, da Bora-hansgrohe, quando faltavam 2,5 km para a meta.

No pelotão, a INEOS marcou um forte ritmo, na defesa de Richard Carapaz, reduzindo a diferença para os fugitivos, mas sem conseguir alcançar os seis mais fortes do grupo.

Carapaz seria o sétimo da etapa, a 2m37s do vencedor e na frente de um grupo de 17 corredores com todos os favoritos, com Almeida a finalizar no décimo posto, o que lhe permitiu subir a oitavo da geral, a dois minutos exatos de Lopez.

Mathieu van der Poel, anterior camisola rosa, descolou logo no início da subida do Etna, enquanto Tom Dumoulin, que era terceiro da geral, se atrasou a 8,5 km do alto e já hipotecou as suas hipóteses de repetir o triunfo no Giro que festejou em 2017.

A ficou ainda marcada pela desistência de Miguel Angel Lopez desiste, enquanto Simon Yates sofreu uma queda, mas terminou na cauda do grupo dos favoritos, sendo agora o quarto da geral e o mais bem colocado dos candidatos ao triunfo final.