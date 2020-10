Giro: João Almeida brilha no contrarrelógio e reforça liderança

Português foi sexto, só perdendo para especialistas como o vencedor, Filippo Ganna, mas ganhando tempo a Kelderman, Bilbao e Nibali.

João Almeida fez mais uma portentosa exibição na Volta a Itália, sendo sexto no contrarrelógio de 34,1 km entre Conegliano e Valdobbiadene, mas ganhando tempo a todos os seus rivais na luta pela camisola rosa.

O "crono" foi ganho por Filippo Ganna (Ineos), atual campeão mundial e vencedor da primeira etapa, também num exercício individual, seguido pelo seu colega de equipa e anterior campeão mundial, Rohan Dennis.

O português da Deceuninck-Quick Step não estava em luta direta com os especialistas, mas sim com rivais como Wilco Kelderman, a quem já ganhava 14 segundos ao sétimo quilómetro, no alto da contagem de montanha que assinalava o ponto mais difícil do percurso. Pello Bilbao ficava a 26 segundos e Vincenzo Nibali a 28s.

Kelderman ainda tentou recuperar na fase final, a rolar, mas mesmo assim no final a diferença era significativa: Almeida fez 44m11s, contra 44m27s do holandês.

Nas geral individual, o português de 22 anos aproveitou o bom registo, a 1.31 do vencedor, para ganhar tempo a quase todos os adversários do 'top 10', à exceção de McNulty, e lidera agora com 56 segundos de vantagem sobre o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), segundo, e 2.11 minutos para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), terceiro.

No domingo, a 15.ª etapa apresenta 185 quilómetros a partir da Base Aérea de Rivolto, num dia de alta montanha, que culmina com a subida de primeira categoria a Piancavallo, antes do segundo e último dia de descanso, na segunda-feira.

CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA

1.º Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), 42m40s

2.º Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), a 26s

3.º Brandon McNulty (UAE Emirates), a 1m09s

4.º Thomas De Gendt (Lotto Soudal), a 1m11s

5.º Josef Cerny (CCC Team), a 1m16s

6.º JOÃO ALMEIDA (DECEUNINCK-QUICK STEP), a 1m31s

7.º Tanel Kangert (EF Pro Cycling), a 1m33s

8.º Jonathan Castroviejo (Ineos), a 1m44s

9.º Wilco Kelderman (Sunweb), a 1m47s

10.º Jan Tratnik (Bahrain McLaren), a 2m00s

GERAL INDIVIDUAL

1.º João Almeida (Deceuninck), 54h28m09s

2.º Wilco Kelderman (Sunweb), a 56s

3.º Pello Bilbao (Bahrain), a 2m11s

4.º Brandon McNulty (UAE Emirates), a 2m23s

5.º Vincenzo Nibali (Trek), a 2m30s

6.º Rafal Majka (Bora), a 2m33s

7.º Domenico Pozzovivo (NTT), a 2m33s

8.º Fausto Masnada (Deceuninck), a 3m11s

9.º Patrick Konrad (Bora), a 3m17s

10.º Jai Hindley (Sunweb), a 3m33s