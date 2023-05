Giro: João Almeida apresentou-se de bigode

Português que lidera a UAE Emirates foi dos poucos a levar "novidades" à cerimónia realizada em Pescara

Não é uma novidade absoluta, pois andava a "germinar" há umas semanas, mas foi a sua primeira apresentação pública, e num palco de prestígio: João Almeida chegou à Volta a Itália exibindo um bigode bem português!

Foi no palco montado em Pescara, e num espectáculo essencialmente televisivo, que o líder da UAE Team Emirates surpreendeu, mudando uma aparência já bem conhecida dos italianos, pois bateu o recorde de dias com a camisola rosa para um jovem (15), foi quarto e sexto da geral e estava a lutar pelo pódio há um ano, quando a covid-19 o obrigou a abandonar.

Não se sabe quanto tempo irá durar a pilosidade supra labial de Almeida, mas houve de imediato quem o comparasse ao conterrâneo que lhe tenta seguir as pisadas, o também caldense António Morgado, vice-campeão mundial de juniores e já conhecido no pelotão como "Bigodes".

Outro bigode célebre no ciclismo português foi o de Tiago Machado, durante a Volta a França de 2017. Passando horas na frente do pelotão, trabalhando para o sprinter da Katusha, o famalicense foi sensível ao desfecho de um concurso de adeptos nas redes sociais, que reuniu milhares de "gostos" pedindo-lhe para entrar em Paris com um "bigode português" na frente do pelotão. Tiago Machado cumpriu.

Quanto a Almeida, e tendo sido a cerimónia de ontem uma formalidade, irá ter hoje um dia para reconhecer os 19,6 km do contrarrelógio individual entre Fossacesia Marina e Ortona, que este sábado vai abrir a 106.ª edição do Giro.