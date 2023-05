Giro: geral sem Evenepoel fica emocionante e João Almeida vai liderar a Juventude

Geraint Thomas "herdará" a camisola rosa, com Primoz Roglic a 2 segundos, Geoghegan Hart a 5 e Almeida a 22.

A organização da Volta a Itália e a Ineos Grenadiers vão ter uma decisão difícil a tomar até à manhã desta terça-feira: com a anunciada desistência de Remco Evenepoel, Geraint Thomas vestirá a camisola rosa à partida da 10.ª etapa? O que se sabe é que a classificação ficará mais emocionante e haverá também um novo líder do prémio da Juventude, agora vestindo de branco, o português João Almeida.

Ao acusar covid-19 num teste de rotina da equipa, Remco Evenepoel teve o mesmo azar de João Almeida no ano passado e foi o terceiro a abandonar a edição deste ano do Giro. A Jumbo-Visma, atacada pelo vírus no final do seu estágio, foi obrigada a trocar quatro corredores (mais um quinto magoado em acidente) antes do início da corrida.

Sem Evenepoel a corrida perde algum brilho, mas não emoção. Thomas vai herdar a liderança tendo Primoz Roglic a 2 segundos, o colega Tao Geoghegan Hart a 5 e João Almeida a 22. Entre o quarteto, e iniciando-se sexta-feira a série de etapas de alta montanha, é ainda impossível indicar um favorito ao triunfo final.

Em relação à camisola rosa de terça-feira, faltará entretanto que a Soudal-Quick Step comunique oficialmente o abandono de Evenepoel à organização.

Após esse passo, Thomas poderá ser obrigado a vestir a rosa, à semelhança do que aconteceu na Volta a Portugal de há dois anos, quando a Rádio Popular-Boavista teve de abandonar devido a casos de covid-19, tendo Daniel Freitas de amarelo. Alejandro Marque tentou recusar a camisola, mas foi obrigado a vesti-la, pois o símbolo de líder teria de estar à partida.

Quanto à camisola da Juventude, a história é ainda mais curiosa: Evenepoel liderava essa classificação, mas não vestiria de branco, por estar de rosa; João Almeida, sendo campeão de Portugal, manteria a camisola com as cores nacionais, por ter prioridade sobre outra por empréstimo, passando a branca a Andreas Leknessund. Sem o belga, Almeida será oficialmente o líder e alinhará de branco!

NOVA GERAL INDIVIDUAL

(1.º Remco Evenepoel, 34h33m42s)

1.º Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 34h34m27s

2.º Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 02s

3.º Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 05s

4.º João Almeida (UAE Emirates) a 22s

5.º Andreas Leknessund (DSM) m.t.

6.º Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) a 1m03s

7.º Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) a 1m27s

8.º Lennard Kamna (Bora-hansgrohe) a 1m52s

9.º Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) a 2m15s

10.º Jay Vine (UAE Emirates) a 2m24s