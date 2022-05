Giro: Van der Poel vence primeira etapa e João Almeida fica a quatro segundos

Redação com Lusa

Corredor dos Países Baixos cumpriu 195 quilómetros, entre Budapeste e Visegrád, em 4:35.28 horas, batendo Ghirmay e Bilbao. Concorrente português terminou no 14.º lugar

O ciclista neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) venceu, esta sexta-feira, a primeira etapa da 105.ª Volta a Itália em bicicleta, com um triunfo ao sprint que lhe garante a liderança da geral individual da corrida.

Van Der Poel, que em 2021 também liderou a Volta a França, cumpriu os 195 quilómetros entre Budapeste e Visegrád em 4:35.28 horas, batendo sobre a meta o eritreu Biniam Ghirmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), segundo, e o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), terceiro.

Na geral, o neerlandês aproveita as bonificações da chegada para liderar com quatro segundos para Girmay e seis para Bilbao, com vários corredores a 10, incluindo o favorito à vitória final Richard Carapaz (INEOS), sexto na tirada. O português João Almeida (UAE Emirates), outro candidato, foi 14.º, a quatro segundos, e ocupa o mesmo posto, a 14 da camisola rosa.

No próximo sábado, a segunda de três etapas na Hungria é um contrarrelógio individual de 9.200 metros em Budapeste, com uma subida categorizada de quarta categoria no final.