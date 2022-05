Giro: Démare vence quinta etapa, João Almeida sobe na geral

João Almeida, ao terminar no 66.º lugar, a dois segundos de Démare, subiu do oitavo ao sétimo posto da geral.

Arnaud Démare (Groupama - FDJ) venceu, esta quarta-feira, ao sprint, a quinta etapa da Volta a Itália, ao cumprir 174 quilómetros, entre Catania e Messina, em 04:03:56 horas, superando Fernando Gaviria e Giacomo Nizzolo.

O corredor da UAE Team Emirates, colega de João Almeida, e o atleta da Israel-Premier Tech terminaram, respetivamente, no segundo e terceiro lugares da etapa, que se revelou benéfica para João Almeida, dado que, ao terminar no 66.º lugar, a dois segundos de Démare, ascendeu do oitavo ao sétimo posto da geral.

O ciclista português, que bonificou dois segundos na segunda meta-volante, que distou 37 quilómetros da meta, está, agora, a 1.58 minutos do líder Juan Pedro López (Trek-Segafredo), que veste, por enquanto, a camisola rosa da competição. João Almeida originou, de resto, a única mexida no top-10 da geral do Giro, descolando de Pello Bilbao.

Na próxima quinta-feira, a sexta etapa do Giro liga Palmi a Scalea em 192 quilómetros, com uma única subida categorizada, de quarta categoria, no primeiro terço da corrida.