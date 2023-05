Giro começou com casa arrumada na UAE Emirates

Experiência de João Almeida foi decisiva na segunda etapa para evitar uma queda. E Jay Vine, que disse ter ambições, está a 36 segundos do português.

O ciclismo coloca todos no seu lugar. É uma frase recorrente na modalidade quando uma equipa se apresenta com mais de um chefe de fila numa corrida. O início deste Giro foi reflexo disso mesmo, porque a UAE Emirates confiou em João Almeida para ser o líder, mas abriu a porta a Jay Vine, trepador e vencedor de etapas na Vuelta do ano passado, para que este lutasse por uma boa geral. O português foi sublime no primeiro dia, no contrarrelógio, e terceiro na meta. O australiano surpreendeu pela positiva, mas cedeu 17 segundos.

A quarta presença no Giro ajuda a evitar azares. E quem corre na frente do pelotão costuma ter menos má fortuna. João Almeida vinha bem posicionado e contornou o trambolhão coletivo que cortou o grupo na segunda etapa do Giro e que custou mais 19 segundos a Jay Vine, que desceu ao décimo posto da geral. O trepador está a 36 segundos de João Almeida e, embora queira o top-10, já se pode dizer que o arranque do Giro foi benéfico ao luso para se manter como chefe de fila, até porque terá contrarrelógios pela frente que, à partida, o beneficiarão. Sem descartar Vine, são sempre segundos importantes para se reforçar a proteção em torno de Almeida.

Diga-se que Geoghegan Hart, da Ineos, vencedor do Giro de 2020, também cedeu 19 segundos, tal como os principais corredores da EF. Como sempre, numa Grande Volta, pequenas margens são forma de se começarem a alterar estratégias. E dia a dia eliminam-se favoritos. A terceira etapa terá duas subidas, mas ainda a 30 km, porém existe uma bonificação a jogar-se ainda a sete quilómetros da meta.