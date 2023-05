Giro: ciclistas da UAE Emirates levam 16 763 euros para casa

No total, a equipa amealhou 150 866 euros na Volta a Itália.

Depois de O JOGO ter adiantado que o total de prémios conquistados por João Almeida na Volta a Itália ascendia a 109 450 euros, que iriam para um bolo a repartir por todos os colegas, sabe-se agora que esse total ganho pela UAE Emirates é de 150 866 euros. Sendo repartido por nove - oito ciclistas, mais uma nona fatia para o staff -, dentro do hábito da maioria das equipas, o verdadeiro prémio de João Almeida, igual ao dos outros colegas, será de 16 763 euros.

A equipa que mais faturou foi a Jumbo-Visma, quase só à custa de Primoz Roglic, dando 33 700 euros a cada ciclista. Na tabela de pagamentos é curioso o quinto lugar de Derek Gee, canadiano que nada ganhou, mas foi segundo em quatro etapas, nos pontos e na montanha.

Prémios monetários

1.º Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 289 842€

2.º Geraint Thomas (Ineos) 171 719€

3.º João Almeida (UAE Emirates) 109 450€

4.º Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) 61 694€

5.º Derek Gee (Israel-Premier Tech) 54 812€

6.º Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 47 425€

7.º Andreas Leknessund (DSM) 39 742€

8.º Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) 37 875€

EQUIPAS

1.º Jumbo-Visma 303 318€

2.º INEOS Grenadiers 227 605€

3.º UAE Team Emirates 150 866€

4.º Bahrain-Victorious 121 349€

5.º Team Jayco AlUla 69 356€

João Almeida saltou até décimo mundial

O terceiro lugar na Volta a Itália permitiu a João Almeida regressar ao top-10 mundial, subindo 18 lugares no ranking da União Ciclista Internacional, que continua a ser liderado por Tadej Pogacar e teve mais duas novidades no topo: Primoz Roglic passou a ser quarto, Geraint Thomas escalou 29 posições e ficou em oitavo. Ao somar 1312 pontos no Giro (750 pela geral, o restante em etapas), Almeida ajudou a UAE Emirates a manter a liderança nas equipas e regressou ao grupo de elite em que entrara em 2020, podendo manter-se em lugar de destaque até ao final do ano. Mas a semana foi animadora para os ciclistas nacionais: Iúri Leitão melhorou dez lugares, Ivo Oliveira subiu 583 e António Morgado mais 210. Portugal passou a ser 13.º entre os países, o que permitirá ter seis corredores na equipa que irá ao Mundial de Glasgow, entre 3 e 13 de agosto.