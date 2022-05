Giro: camisola rosa muda de dono e João Almeida é terceiro na geral

João Almeida continua no pódio da Volta à Itália de 2022

O britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco) venceu a 14.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, depois de já ter vencido o contrarrelógio do segundo dia, com o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), terceiro, a tornar-se no novo líder da geral.

Yates, de 29 anos, cumpriu os 147 quilómetros entre Santena e Turim em 3:43.44 horas, batendo por 15 segundos o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), segundo, e Carapaz, terceiro.

Nas contas da geral, o campeão olímpico em Tóquio'2020 assumiu a liderança da geral, com sete segundos de vantagem para Hindley e 30 para o português João Almeida (UAE Emirates), que este sábado foi sexto e subiu ao primeiro lugar na classificação da juventude.

No domingo, a 15.ª etapa liga Rivarolo Canavese a Cogne em 177 quilómetros, com duas contagens de montanha de primeira categoria e uma de segunda, na meta.