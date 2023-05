Giro: Almeida cotado abaixo do pódio pelas casas de apostas e especialistas

Caldense que lidera a UAE Emirates diz ser candidato ao pódio na Volta a Itália e tem entusiasmado os portugueses, mas a nível internacional apontam-lhe o quarto ou quinto lugares. A sua equipa tem culpas.

Remco Evenepoel, campeão mundial e vencedor da última Volta a Espanha, é dado de forma unânime como o maior dos favoritos à conquista da Volta a Itália que se inicia no sábado, seguido de muito perto por Primoz Roglic, que já conquistou três vezes a Vuelta e em 2019 falhou a grande aposta no Giro, sendo terceiro. A fechar o pódio, a maioria das casas de apostas, sendo mais tradicionalistas, coloca Geraint Thomas, enquanto as publicações especializadas em ciclismo vão por outro britânico da Ineos, Tao Geoghegan Hart, único dos anteriores vencedores (2020) que estará à partida. João Almeida, e com alguma surpresa, é quarto ou quinto na maioria das listas.

Segundo no Tirreno-Adriático, atrás de Roglic, e terceiro na Volta à Catalunha, depois de Roglic e Evenepoel, o português tem razões para ambicionar o pódio pelas suas características e as da corrida, como apontam as estatísticas da ProcyclingStats. Medindo, com base em resultados anteriores, as qualidades na montanha e nos contrarrelógios, Almeida é terceiro e décimo nessas especialidades, só perdendo na soma total para os dois grandes favoritos. As qualidades individuais até deixam o russo Aleksandr Vlasov a seguir, desvalorizando os dois homens da Ineos, pois Geoghegan Hart é quinto e Geraint Thomas o nono.

As explicações estarão entre a experiência - com exceção do prodígio Evenepoel - e a força ou união das equipas de cada um dos candidatos. A Ineos tem dois líderes mas o hábito de os saber gerir, a UAE Emirates deixa desconfiar que o maior rival de Almeida poderá estar dentro de portas, ao dar o australiano Jay Vine como alternativa. Para quem gosta de apostar, a menor cotação do português nem é má notícia: assim paga mais e nos últimos dias tem sido claramente o terceiro escolhido dos que arriscam dinheiro...