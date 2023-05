Giro: Almeida confirma feito histórico numa etapa ganha por Cavendish

João Almeida é o primeiro português a alcançar um pódio na volta a Itália.

João Almeida (UAE Emirates) consagrou-se este domingo como o primeiro português a conseguir um pódio final na Volta a Itália em bicicleta, em Roma, onde o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) confirmou o triunfo na 106.ª edição da prova e Mark Cavendish triunfou.

O pelotão do Giro cumpriu os 136 quilómetros da 21.ª e última etapa, com partida e chegada a Roma, junto ao Coliseu, um dia depois de o pódio ter ficado definido, no contrarrelógio individual.

Roglic, tricampeão da Volta a Espanha (2019, 2020 e 2021), foi o mais rápido na cronoescalada de 18,6 quilómetros entre Tarvisio e Monte Lussari, assumindo a camisola rosa, deixando o anterior líder, o britânico Geraint Thomas (INEOS) em segundo, a 40 segundos, e Almeida em terceiro, a 42.

Na geral, Roglic ficou com 14 segundos de avanço sobre Thomas e 1.15 sobre Almeida, que venceu a classificação da juventude.

O português, de 24 anos, conseguiu o primeiro pódio final na Volta a Itália para Portugal, e o quarto de sempre em grandes Voltas, e pôr fim a um jejum nas três principais corridas desde o terceiro lugar de Joaquim Agostinho no Tour de 1979, um ano depois de fazer o mesmo em 1978, depois do segundo posto na Volta a Espanha de 1974.