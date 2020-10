É português o líder do Giro: "Ainda não consigo acreditar, estou superfeliz"

João Almeida tornou-se no segundo português a liderar o Giro, conseguindo o feito no mesmo local onde Acácio da Silva, em 22 de maio de 1989, tinha ganho a camisola rosa

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step), que esta segunda-feira assumiu a liderança da geral individual da Volta a Itália, confessou, após a terceira etapa, estar "sem palavras", mas "superfeliz".

Emocionado, o jovem das Caldas da Rainha explicou aos jornalistas que ainda não conseguia "acreditar" no que tinha acabado de fazer. "Estou superfeliz, sem palavras", atirou.

Sabia que tinha sido "muito perto", que tinha cortado a meta "com pouco mais de um minuto" para o vencedor da tirada, o equatoriano Jonathan Caicedo (Education First), passando depois o tempo de espera até ver confirmada a camisola rosa com "excitação".

Os dois têm o mesmo tempo, mas o luso desempatou com o desempenho no contrarrelógio da primeira etapa. João Almeida tornou-se assim no segundo português a liderar o Giro, conseguindo o feito no mesmo local onde Acácio da Silva, em 22 de maio de 1989, tinha ganho a rosa, que vestiu apenas por um dia.

Olhando para a frente, João Almeida define como prioridade imediata "descansar bem". Depois, afirmou, é "dar o melhor nos próximos dias", a começar pela defesa da camisola rosa já na quarta etapa, na terça-feira, entre Catânia e Villafranco Tirrena, num traçado de 140 quilómetros.