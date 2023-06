Gino Mader morre após queda na Volta à Suíça

Ciclista suíço caiu na quinta-feira, na quinta etapa, e esta sexta-feira acabou por falecer, no hospital.

Gino Mader morreu esta sexta-feira, informou a equipa Bahrain Victorius. O ciclista suíço, de 26 anos, sofreu uma queda muito aparatosa na quinta-feira durante a quinta etapa da Volta à Suíça e acabou por não resistir.

Foi transportado para o hospital de helicóptero, mas sucumbiu aos ferimentos.

Mader caiu na descida a caminho da meta, no fim de 211 quilómetros acidentados entre Fiesch e La Punt, juntamente com Magnus Sheffield (INEOS), e foi assistido "pelo médico da corrida", dava conta a equipa em comunicado. "Mader foi encontrado sem sentidos e teve de ser reanimado no local, sendo depois transportado de helicóptero para o Hospital Chur", pode ler-se na nota da Bahrain-Victorious.

"É com a mais profunda tristeza e coração pesado que anunciamos a morte de Gino Mader. A nossa equipa está devastada com este trágico incidente e os nossos pensamentos e orações estão com a família de Gino. Apesar dos esforços da fenomenal equipa do hospital Chur, Gino não conseguiu ultrapassar o seu último e maior desafio", lê-se no comunicado da equipa, que fala num "extraordinário atleta, um exemplo de determinação e membro valioso da comunidade do ciclismo."

O diretor da equipa, Milan Erzen, afirmou que "todos estão devastados com a perda", e refere-se a Gino Mäder como "um ciclista extremamente talentoso, e uma excelente pessoa".

Milan Erzen assegurou que a equipa vai sempre homenagear o ciclista suíço, afirmando: "Estamos determinados a mostrar o espírito e a paixão que Gino demonstrou, e ele sempre será parte da equipa".

Profissional desde 2019, Mader tinha três vitórias, uma delas na Volta a Itália em 2021, ano em que conseguiu a sua melhor prestação em grandes voltas, ao ser quinto na Volta à Espanha.

O suíço também era conhecido pela luta por causas e, em 2022, doou um franco suíço por cada ciclista que ficasse atrás de si nas provas em que participou.