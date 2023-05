Geraint Thomas, líder do Giro: "É bom ganhar tempo ao João Almeida"

O ciclista britânico da INEOS segurou a liderança na antepenúltima etapa, em que o português João Almeida (UAE Emirates) perdeu tempo, mas manteve o terceiro posto da geral.

"Quando eu acelerei, percebi logo após 100 metros que faltavam 400 metros, o que é uma longa distância nesta altitude. Tentei gerir o esforço, mas Roglic passou por mim a faltar cerca de cem metros para o fim. Perdi alguns segundos, mas é bom ganhar tempo em relação ao João Almeida", dissen Geraint Thomas no final da 19ª etapa do Giro de Itália.

No sábado, está programado o último grande confronto entre os ciclistas do topo da classificação: um contra-relógio de escalada até o topo da íngreme Monte Lussari. "Ainda está tudo próximo para amanhã. Será interessante de assistir e terrível de se fazer", disse o dono da camisola rosa.

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) chegou em quarto, com o mesmo tempo de Cort, e ganhou três segundos a Thomas, mas segue a 26 segundos do líder, em segundo lugar, com João Almeida, líder da juventude, a entrar no sexto posto da tirada, a 2.09 minutos, ficando a 59 segundos de Thomas.