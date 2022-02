Ganna, bicampeão mundial de contrarrelógio, vence prólogo da Volta à Provença

Redação com Lusa

Foi o único a uma velocidade média superior a 52 quilómetros por hora.

O italiano Filippo Ganna (INEOS) venceu esta quinta-feira o prólogo da sétima edição da Volta à Provença em bicicleta, ao concluir em 8.04 minutos os 7,1 quilómetros do traçado, em Berre-l"Étang, França.

O bicampeão mundial de contrarrelógio, de 25 anos, impôs-se a toda a concorrência nos primeiros metros da corrida, que dura até domingo, e foi o único a fazer o pequeno crono a uma velocidade média superior a 52 quilómetros por hora.

O italiano acabou com 12 segundos de vantagem para o segundo classificado, um colega de equipa, no caso o britânico Ethan Hayter, com o sueco Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ) em terceiro, a 13.

Na sexta-feira, 151,8 quilómetros de traçado plano ligam Istres a Les Saintes-Maries-de-la-Mer, na primeira etapa.