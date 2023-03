Ganhou na Volta a Portugal e foi segundo na Flandres

Oier Lazkano com a camisola da Movistar

Oier Lazkano, corredor da Movistar, conseguiu fechar no pódio a Através da Flandres, uma clássica World Tour. Apareceu na modalidade em Viseu

Oier Lazkano obteve esta quarta-feira um resultado importantíssimo para a Movistar. O corredor espanhol, de 23 anos, foi segundo classificado na Através da Flandres, uma clássica World Tour que prepara para a mítica Volta a Flandres, monumento do ciclismo, que decorre domingo.

O segundo classificado no último campeonato de contrarrelógio esteve na fuga do dia e resistiu aos vários sectores de paralelo, finalizando no pódio, apenas atrás de Christophe Laporte, da Jumbo-Visma.

O corredor manifestou a sua "surpresa" com o resultado e a grande felicidade, vincando que tem de continuar "humilde" porque a Movistar tem em García Cortina o líder para o empedrado.

O atleta tem duas vitórias na carreira. Em 2022 ganhou uma etapa na Bélgica também, no caso na Valónia. A primeira ocorreu na Volta a Portugal de 2020. Na altura, pela CajaRural, Lazkano foi o mais forte em Viseu, vencendo a terceira etapa da corrida portuguesa, com apenas 15 segundos de avanço para o pelotão.