"Ganhei, mas nem era suposto participar"

Corredor da Caja Rural ganhou a Volta à Grécia no sábado e contou a O JOGO a surpresa pela bonita semana de ciclisto que viveu. E admite "noites mal dormidas" para segurar a liderança

Iúri Leitão ganhou a Volta à Grécia no sábado e a O JOGO contou que o triunfo, além de muito satisfatório, teve um quanto de inesperado. É que o sprinter de Viana do Castelo não era previsto na Caja Rural. "Ganhei, mas devo começar por dizer que não era suposto eu ter participado. Foi infelicidade de um colega meu, acharam por bem eu correr. E as coisas correram bem logo de início, porque fiquei a 20 segundos no prólogo e sabíamos que, com bonificações nos intermédios e na meta, tínhamos hipóteses", declarou o velocista, que passou para o top-5 depois da primeira etapa em linha. "Fomos evoluindo na geral e percebi que estava em condições de ganhar uma etapa", realçou.

Comandar a prova helénica foi outro desafio e Leitão, habituado às medalhas na pista e a lutar por finais planos, revelou o nervosismo por envergar o papel de líder: "Nas subidas, eu e os sprinters mais puros tivemos dificuldades, mas a equipa não me deixou desamparado. No último dia fui muito atacado, mas a equipa esteve excelente. Foi uma experiência incrível liderar uma prova por etapas. É marcante na minha carreira. Foram noites mal dormidas. Por mais que me quisesse abster da pressão, foi um bocado complicado."

"Saímos muito felizes. Foi a minha primeira vitória como profissional, ganhei também a minha primeira corrida por etapas. Foi uma grande semana. A equipa está satisfeita com a minha prestação. Tivemos a sorte no nosso lado. Foi uma corrida quase perfeita para nós", lembrou o natural de Viana do Castelo, atleta de 24 anos e a cumprir o primeiro ano do contrato com a Caja Rural.