Frederico Figueiredo vence Volta a Albergaria no regresso da W52-FC Porto

Em Albergaria-a-Velha, Ricardo Vilela (W52-FC Porto) foi segundo

Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu a 21.ª edição da Volta a Albergaria em bicicleta, que marcou o regresso da W52-FC Porto ao pelotão nacional, agora sob o comando de Jorge Henriques.

A W52 falhou as duas últimas etapas do Grande Prémio O Jogo, devido à operação Prova Limpa, que na altura levou mesmo à detenção do então diretor desportivo Nuno Ribeiro e do seu adjunto José Rodrigues e da constituição de 10 ciclistas como arguidos.

Hoje, em Albergaria-a-Velha, Ricardo Vilela (W52-FC Porto) foi segundo, terminando os 155,7 quilómetros da prova, a dois segundos de Frederico Figueiredo, depois de ambos integrarem uma bem-sucedida fuga que se formou logo no início da corrida.

Um total de 17 corredores, cerca de um terço do pelotão, ensaiou a fuga, que definiu os primeiros colocados, com Frederico Figueiredo a vencer ao "sprint", com o tempo de 03:42.10 horas, menos dois segundos do que Ricardo Vilela, enquanto Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor) foi terceiro, a 21.

O primeiro grupo perseguidor organizado chegou 2.57 minutos depois.