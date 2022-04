Francisco Pereira vence segunda etapa e lidera Volta a Portugal do Futuro

No sábado, a terceira etapa deve acabar por ser decisiva para as contas finais, com 1229,9 quilómetros entre Cortegaça e o alto da Serra de São Macário.

O português Francisco Pereira (ABTF-Feirense) venceu esta sexta-feira a segunda etapa da Volta a Portugal do Futuro, assumindo a liderança da geral após erguer os braços na chegada a Águeda, distrito de Aveiro.

O jovem concluiu os 141,1 quilómetros entre Lousã e Águeda em 3:20.37 horas, batendo num sprint a dois o espanhol Fernando Manuel Rodríguez (Bicicletas Rodríguez Extremadura).

Atrás dos dois homens da frente, o anterior líder Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor) foi terceiro, fechando o pódio a 32 segundos do novo camisola amarela.

O dia era propício aos velocistas, mas uma fuga numerosa, formada pouco depois de cumprida a primeira metade da tirada, em que seguiram Rodríguez e Pereira, acabou por ser decisiva.

Na geral, o homem da ABTF-Feirense lidera com 34 segundos de vantagem para Pedro Silva, segundo, com João Medeiros (LA Alumínios-Credibom-MarcosCar) em terceiro, a 45 segundos.

Francisco Pereira arrebatou também a liderança por pontos, com o espanhol Iñaki Erraskin (Aluminios Cortizo) como melhor na juventude e a Kelly-Simoldes-UDO como melhor equipa.

No sábado, a terceira etapa deve acabar por ser decisiva para as contas finais, com 1229,9 quilómetros entre Cortegaça e o alto da Serra de São Macário, com a meta a coincidir com um prémio de montanha de primeira categoria.