Francisco Campos ilibado e em busca de equipa

Francisco Campos, em primeiro plano, com a Seleção Nacional nos Jogos do Mediterrâneo de 2022

DIAP arquivou processo instaurado ao ciclista dispensado pela Efapel e que tem corrido como individual

Francisco Campos, penafidelense de 25 anos, foi ontem notificado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto do arquivamento de um inquérito iniciado a 2 de agosto passado, após uma busca à sua residência no âmbito da operação "Prova Limpa". O corredor, que falhou a Volta a Portugal e foi dispensado nesse mesmo dia pela Efapel, com a qual ficou "ressentido", deixa de ser arguido e vai ser-lhe devolvido o telemóvel que fora apreendido, mas lembrou que o caso demorou "um pouco mais do que seria desejável", pois continua sem ter equipa.

Internacional português, e tendo corrido na época passada os Jogos do Mediterrâneo pela Seleção Nacional, Campos chegou a ter um acordo com a Rádio Popular-Boavista, que não passou a contrato devido ao arrastar do seu caso. "Espero ter em breve uma equipa, mas em janeiro, com os plantéis completos, será difícil conseguir o contrato que ambicionava", lamentou, reforçando a O JOGO que sempre esperou "este desfecho, pois sabia que não tinha substâncias ilícitas".

O sprinter penafidelense, que antes da Efapel representou o Mortágua e a W52-FC Porto, esteve sempre ativo, preparando o regresso. "A moral não era a mesma, mas como sabia que o caso se resolveria a meu favor nunca parei de treinar. Inscrevi-me como individual, já fiz uma prova de ciclocrosse e este fim de semana vou alinhar no Nacional da especialidade, em Vouzela", revelou.