Declarações de alguns dos protagonistas do Tour, após a realização da etapa 16.

O ciclista francês Romain Bardet (DMS) viveu esta terça-feira "um calvário" na Volta a França, perdendo as hipóteses de pódio na 16.ª etapa, infeliz também para Tadej Pogacar, que reconheceu que a UAE Emirates não teve um bom dia.

"Foi um calvário e tiro o chapéu aos meus companheiros, que me apoiaram do início ao fim. Sem eles, penso que não teria acabado a etapa. Não sei se foi por causa do calor. Não me sentia nada bem. Estava febril, tive arrepios, as têmporas latejavam. Foi um dia terrível e não o vi chegar", admitiu o segundo classificado do Tour'2016.

Bardet caiu do quarto para o nono lugar, após perder quase quatro minutos para o camisola amarela Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ficando já a 6.37 minutos do dinamarquês e a cerca de quatro de Tadej Pogacar e Geraint Thomas (INEOS), respetivamente segundo e terceiro da geral.

"Espero recuperar, tenho essa vontade. Não foi falta de pernas. Simplesmente, estava completamente perdido. Estava vazio", disse o francês de 31 anos, visivelmente desconsolado.

A desgraça de Bardet foi aproveitada por Nairo Quintana (Arkéa Samsic) para subir a quarto da geral, a 4.15 minutos do líder da geral. "Estive muito bem hoje. Durante esta Volta a França estou muito regular. Já conhecia esta etapa, já fiz segundo. [...] Mantive-me na roda, sabia que não podia fazer-lhes [a Vingegaard e Pogacar] mossa. Os meus rivais são os do terceiro lugar no pódio", salientou o colombiano, "vice" de Chris Froome nas edições de 2013 e 2015.

Na luta pelo pódio, o colombiano, de 32 anos, enfrenta a concorrência de Thomas, "salvo" hoje pelo colega Adam Yates, que comprometeu as suas aspirações pessoais para "segurar" o campeão de 2018 no terceiro lugar.

"Yatesy foi muito bom. Ele dedicou-se a mim e impôs um ritmo bom no último quilómetro e meio [do Mur de Péguère]", agradeceu Thomas, ainda a 2.43 minutos de Vingegaard e a 21 de Pogacar, depois de hoje os três terem chegado juntos a Foix, a 5.54 minutos do vencedor da tirada, o canadiano Hugo Houle (Israel-Premier Tech).

Após nova jornada de ataques, agora nos Pirenéus, o esloveno de 23 anos não estava satisfeito: "Tentei, mas não foi o nosso dia. Não que tenha sido mau, mas também não foi bom. Perdemos o Marc Soler cedo devido a problemas gástricos, o [Rafal] Majka teve problemas mecânicos na subida final. Depois, a Jumbo-Visma ainda recuperou o [Wout] Van Aert. Espero que melhore nos próximos dias", disse o atual bicampeão da "Grande Boucle".

"Pogi" perdeu Soler, que chegou fora do controlo após passar grande parte dos 178,5 quilómetros entre Carcassonne e Foix isolado e visivelmente combalido (vomitou várias vezes), e já só tem quatro companheiros em prova. "Ele fez bons ataques no final. Já esperava que atacasse e penso que fizemos um bom trabalho enquanto equipa. Tínhamos dois homens na frente [na fuga] para regressarem no momento certo e o plano resultou na perfeição para nós hoje", analisou Vingegaard.

O dinamarquês de 25 anos, que tem novamente mais um companheiro de equipa do que Pogacar, desvalorizou a pressão de envergar a camisola amarela. "É o que é. Se ganhar, ganhei, se não, não posso fazer nada. Enquanto eu fizer o meu melhor...", declarou o sempre sucinto líder da geral.