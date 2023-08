"Final da carreira? O primeiro sinal de fraqueza do corpo é o momento certo"

Líder da Efapel Cycling ocupa o sexto lugar da geral e está na luta pela amarela da Volta, que hoje recomeça em Moncorvo. Aos 37 anos, o alentejano continua a olhar para o lugar mais alto do pódio, sabendo que o fim de carreira está próximo. Nesta Volta teve um dia especial à terceira etapa, ao passar na terra natal.

A Efapel chegou à pausa da Volta a Portugal com Henrique Casimiro na luta pela geral individual. Era o seu plano desde o primeiro dia, sendo o corredor de 37 anos o melhor português ao cabo de uma semana, ocupando a sexta posição.

No entanto, o alentejano, que está a 1m08s da amarela de Artem Nych, ambiciona mais. "O lugar que queremos é o primeiro, mas estamos na luta e está tudo em aberto. Por isso, temos de estar satisfeitos. Tenho cinco top-10 na Volta e trabalho todos os dias para ser melhor. Já fui quinto. Se for quarto, é uma melhoria. Não terei muitas oportunidades, mas enquanto estiver aqui lutarei para chegar ao lugar mais alto do pódio", assegurou a O JOGO um dos ciclistas com mais participações - está na 13.ª Volta a Portugal, tal como César Fonte, António Carvalho e Bruno Silva -, valendo-se das aprendizagens de mais de uma década, pois "a experiência é fundamental numa prova com esta duração".

Casimiro usa também esse saber acumulado para lidar com os dias de descanso, que "preferia não ter". "É um dia em que se quebra muito o esforço. Depois, no dia seguinte, o corpo não responde como queremos. Mas já tenho algumas rotinas para tentar evitar esse colapso e essas más sensações", explica.

Sendo um dos veteranos do pelotão, o fim de carreira já lhe passa pela cabeça. "Sei que o fim está mais próximo, mas agora quero ir dia a dia. Enquanto sentir motivação, que o corpo responde e que cabeça ainda quer, sigo. Quando deixar de desfrutar, aí é o momento. Não vou deixar chegar ao ponto em que não seja útil e que o corpo falhe. O primeiro sinal de fraqueza do corpo é o momento certo", estabelece.

Independentemente do desfecho de domingo, em Viana do Castelo, o chefe de fila da Efapel já tem um momento para conservar na memória. Na terceira etapa, que marcou o regresso da Volta ao Algarve, passou na terra-natal, em Almodôvar. "Resido em Odemira e já lá tinha passado na Volta de 2018, mas em Almodôvar não. Foi um momento arrepiante. Estava ali toda a gente que me tinha visto crescer, a família, os meus filhos. Para mim, foi o momento da Volta até agora", elege, prometendo ir atrás de outros motivos de emoção nos quatro dias que restam, já que "toda a equipa cumpriu a missão que tinha estipulado até ao momento".

"Etapa não é só Larouco, há outros pontos duros"

No reatar da Volta, hoje, Casimiro diz que "não há margem para falhas", defendendo que a dificuldade não está só na Serra do Larouco. "Há outros pontos muito duros", reforça, a pensar na subida de Torneiros, ao lado de Boticas. É um prémio de montanha de primeira categoria, que já entrou no percurso do GP O JOGO deste ano (passou Joaquim Silva na frente), com 4,8 km inclinados a 8,2% e zonas de 14,7%. O Larouco (11,1 km a 4,9%) começará a subir-se 31,5 km depois, o que pode permitir a alguns recuperar. Ontem, para não perder o ritmo, a Efapel, instalada na Covilhã, saiu para um treino de uma hora e meia. Rafael Silva, que caíra de véspera, apresentava melhorias.