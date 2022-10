Feirense reforça-se com os dois últimos campeões de sub-23

Afonso Eulálio e Pedro Andrade são trepadores e cartas importantes no apoio a Amaro Antunes e António Carvalho.

A ABTF Betão Feirense continua a reforçar-se para 2023 e, desta feita, terá a chegada de dois jovens para a estrutura. Afonso Eulálio, de 21 anos, e Pedro Andrade, de 22, são trepadores e serão nomes importantes e, sabe O JOGO, terão a missão de proteger os líderes Amaro Antunes e António Carvalho.

Eulálio despontou em 2022 sendo uma peça fundamental no xadrez da Glassdrive. Foi o corredor que, muitas vezes, impôs o ritmo, resguardando Mauricio Moreira, Frederico Figueiredo e António Carvalho, que viriam, em trio, a figurar no pódio final da geral individual. O campeão nacional de sub-23 rescindiu contrato com a equipa, negociou com a estrutura da W52-FC Porto, mas, face à saída da estrada dos azuis e brancos, vinculou-se agora ao Feirense.

Pedro Andrade foi campeão nacional de sub-23 em 2021 e esteve na Efapel o ano passado, depois de dois anos a militar no estrangeiro na Hagens Berman Axeon. Procurará junto ao progenitor e diretor desportivo, Joaquim Andrade, maior espaço para lutar por triunfos, sem nunca esquecer a sua missão para o coletivo.