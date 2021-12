Federação Portuguesa de Ciclismo aprova orçamento de 4,6 milhões de euros

Redação com Lusa

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) aprovou, este sábado, por maioria um orçamento de 4,6 milhões de euros para 2022, mais quase 18% do que no atual exercício, em virtude da organização de três campeonatos europeus, previstos para Anadia, Aveiro.

A Assembleia-Geral da FPC ratificou a previsão de 4.638.040,35 euros, entre receitas e despesas, embora com três votos contra e três abstenções, segundo comunicado da própria instituição.

"A capacidade organizativa da FPG será, mais uma vez, colocada à prova, com a organização de três campeonatos da Europa de sub-23 e de juniores, com epicentro em Anadia e no Centro de Alto Rendimento. São esperados cerca de dois mil atletas, em julho, para os Europeus de estrada, pista e BTT", frisou o presidente da FPG, Delmino Pereira.