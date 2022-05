FC Porto reage aos exames negativos da equipa de ciclismo

Dragões destacaram os resultados dos testes e a regularidade dos respetivos passaportes biológicos

O FC Porto já reagiu aos resultados dos exames realizados por toda a sua equipa de ciclismo. Os testes antidoping referidos deram negativo e os dragões destacaram a confiança que continuam a ter na W52-FC Porto.

"Os resultados integralmente negativos dos testes antidoping realizados a todos os atletas da W52-FC Porto e a confirmação da completa regularidade dos respetivos passaportes biológicos são notícias positivas que justificam a confiança que o FC Porto deposita nos ciclistas e que abrem a perspetiva de continuidade do sucesso alcançado nos últimos oito anos", escreveu o clube azul e branco, num comunicado lançado no site oficial.

"Estes exames demonstram, além disso, que o circo mediático montado nas últimas semanas por vários órgãos de comunicação social, com destaque para o Correio da Manhã e A Bola, não passou de mais uma manobra que visou denegrir um clube e uma equipa que têm dominado o ciclismo nacional com indiscutível mérito desportivo", pode ler-se ainda.

No raide efetuado pelas autoridades na madrugada do dia 24 de abril, além de serem apreendidas várias substâncias ainda em análise, foram feitas recolhas de amostras de sangue e urina de todos os corredores, que foram constituídos arguidos, tal como os diretores-desportivos Nuno Ribeiro e José Rodrigues, estes levados para interrogatório.

As análises foram enviadas pela Adop para o laboratório de Barcelona, tendo os resultados sido todos negativos, e condizentes com os valores dos passaportes biológicos dos corredores, o que significa não existirem vestígios de dopagem no seu historial clínico.

A W52-FC Porto, já com Jorge Henriques e Válter Sousa inscritos como novos diretores-desportivos, está em condições de legais de voltar a competir. A próxima prova será a Volta a Albergaria, no dia 15.