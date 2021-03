Fãs de ciclismo vão percorrer virtualmente as Aldeias Históricas de Portugal

Evento decorre através da plataforma RGT Cycling (www.rgtcycling.com) e terá uma componente de divulgação e promoção da nova Rede de Percursos Cicláveis

A Associação de Ciclismo da Beira Interior (ACBI) estabeleceu uma parceria com as Aldeias Históricas de Portugal para a realização de um desafio de ciclismo virtual, foi esta sexta-feira anunciado.

"A vontade de regressar à prática do ciclismo que tanto nos apaixona, sem limitações, é muita, mas para já é impossível de concretizar. Neste cenário de continuidade das limitações na prática desportiva, que nos traz mais um mês de paragem de competições, a ACBI e as Aldeias Históricas de Portugal convidam todos os que são adeptos do ciclismo "indoor' a participar no Desafio de Ciclismo Virtual pelas Aldeias Históricas de Portugal", refere a ACBI, em comunicado enviado à Lusa.

Estes eventos virtuais decorrem na plataforma RGT Cycling (www.rgtcycling.com), e servem também como mote para a promoção, junto dos participantes, da nova Rede de Percursos Cicláveis das Aldeias Históricas de Portugal.

Este é um projeto realizado com a consultadoria da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), e que engloba mais de 3.000 quilómetros de percursos, "divididos em 12 polos - 12 AHP, onde em cada um estão sinalizados quatro percursos de níveis de dificuldade distintos que podem ser explorados por toda a família".

"Trata-se de um troféu de ciclismo virtual que terá cinco etapas com distâncias crescentes, realizados aos domingos de manhã, entre 7 de março e 5 abril. Existirá uma classificação por etapa e uma classificação geral oficiosa, com dados que criarão uma dinâmica interessante entre os participantes", lê-se na nota.

A primeira etapa decorre já no domingo, com um percurso simulado de 43 quilómetros entre as Aldeias Históricas de Castelo Novo e Idanha-a-Velha.

No dia 14 de março decorre uma etapa de 61 quilómetros entre Monsanto e Belmonte e no dia 21, está previsto um percurso de 71 quilómetros entre as aldeias de Sortelha e Almeida, passando por Castelo Mendo.

A 28 de março decorre uma etapa de 80 quilómetros entre Castelo Rodrigo e Trancoso, passando pela aldeia de Marialva e, a última etapa com 99 quilómetros, decorre no dia 5 de abril, nas encostas da Serra da Estrela e Serra do Açor, entre Linhares da Beira e Piódão.

Segundo a ACBI, as Aldeias Históricas de Portugal vão enviar a todos os participantes, no final do evento, um Guia da Rede de Percursos Cicláveis das Aldeias Históricas de Portugal com toda a informação da rede e o respetivo mapa.

"A informação pormenorizada sobre estes desafios será publicada muito em breve nos canais de divulgação da ACBI e das Aldeias Históricas de Portugal", conclui a nota.