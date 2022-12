Farense e Clube de Ciclismo de Tavira assinam acordo de três anos

Potenciar a modalidade a nível nacional e internacional é o objetivo da parceria.

O Farense e o Clube de Ciclismo de Tavira anunciaram esta sexta-feira um acordo de parceria por um período de três anos, com o objetivo de conseguirem potenciar a modalidade a nível nacional e internacional.

"Sporting Clube Farense e o Clube de Ciclismo de Tavira celebram um acordo de parceria por um período de três anos, com vista ao incremento e visibilidade da modalidade, tanto a nível nacional como internacional", refere o Farense em comunicado.

No documento, o clube que disputa a II Liga destaca ainda a história do Clube de Ciclismo de Tavira na modalidade. "É de realçar o vasto palmarés do Clube de Ciclismo de Tavira, que entre muitas conquistas, se destacam as vitórias em quatro continentes e no seu histórico mais recente os oito pódios na Volta a Portugal, tendo conseguido o primeiro lugar em cinco dos mesmos", frisa.

O clube algarvio salienta ainda que o Clube de Ciclismo de Tavira é a "equipa de ciclismo profissional mais antiga do mundo", em atividade ininterrupta, tendo sido fundado em 31 de agosto de 1979.

O Clube de Ciclismo de Tavira, liderado por Vidal Fitas, também confirmou o acordo.