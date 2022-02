"Família" do ciclismo vai reunir-se pela primeira vez nuns únicos Mundiais em 2023

Redação com Lusa

Anunciou a União Ciclista Internacional esta quarta-feira.

Os primeiros Campeonatos do Mundo de ciclismo a reunir todas as vertentes sob a égide da União Ciclista Internacional (UCI) vão decorrer em Glasgow e na Escócia, entre 3 e 13 de agosto de 2023, foi anunciado esta quarta-feira.

"Os Campeonatos do Mundo de ciclismo UCI serão um dos momentos mais importantes da história da modalidade, ao reunirem pela primeira vez o conjunto da família ciclista mundial", destacou o organismo, em comunicado.

Pela primeira vez, o ciclismo de estrada, o de pista, o BMX ou o ciclismo de sala vão estar reunidos num único evento - até agora, as datas e os locais dos Mundiais de cada vertente não coincidiam -, uma inovação que a UCI considera capaz de "revolucionar o mundo do ciclismo".

"O anúncio das datas, feito hoje, constitui uma etapa importante na organização dos Campeonatos do Mundo de ciclismo UCI de 2023. Reunir todos os mundiais existentes sob a égide da UCI nas mesmas datas e num único local a cada quatro anos era um dos meus objetivos antes de ser eleito presidente da UCI em 2017. Trabalhámos nesse sentido desde então", revelou hoje David Lappartient, citado em comunicado.

O presidente da federação internacional da modalidade mostrou-se "encantado" pela primeira edição destes Mundiais ir decorrer "em Glasgow e na Escócia".

"Com a experiência que têm na organização de eventos desportivos internacionais de alto nível, os locais emblemáticos de Glasgow e as magníficas paisagens escocesas, estão reunidos todos os ingredientes para que vivamos uma competição excecional durante 11 dias", sustentou.

Também Paul Bush, presidente da organização destes Mundiais, considerou que este evento será "simplesmente o mais importante jamais organizado" no panorama velocipédico, revelando "orgulho" por esta "página da história" do ciclismo ficar associada à Escócia.

Ao reunirem 13 campeonatos do mundo das diferentes disciplinas do ciclismo, os Mundiais de 2023 oferecerão "um evento nunca visto no panorama internacional", que reunirá "mais de 8.000 ciclistas amadores e profissionais, de pelo menos 120 países", e coroará "mais de 190 campeões mundiais", destacou a UCI.