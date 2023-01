Fabio Jakobsen vence ao sprint segunda etapa da Volta a San Juan

Irlandês Sam Bennett, da Bora-hansgrohe, manteve a liderança da prova.

O ciclista neerlandês Fabio Jakobsen, da Soudal-Quick Step, venceu ao sprint a segunda etapa da Volta a San Juan, na Argentina, com o irlandês Sam Bennett, da Bora-hansgrohe, a manter a liderança da prova.

A etapa, de 201,1 quilómetros entre Villa San Agustín e Jáchal, tinha no traçado uma contagem de montanha de primeira categoria, mas acabou, a exemplo da véspera, com uma chegada em pelotão, com Jakobsen a bater o colombiano Fernando Gaviria (Movistar) e o espanhol Jon Aberasturi (Trek Segafredo), em 4:22.22 horas.

Na geral, graças às bonificações e aos pontos, Bennett lidera, com o mesmo tempo de Jakobsen e com Gaviria e o dinamarquês Michael Morkov (Soudal-QuickStep) a quatro segundos.

A Volta a San Juan conta com a presença da portuguesa AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense. O mais bem classificado no dia foi Carlos Salgueiro, em 22.º, com o mesmo tempo do vencedor. Na geral, Carlos Salgueiro é 74.º, a 30 segundos de Jakobsen .

A AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense segue em 18.º lugar na classificação por equipas, entre 26 formações.

Na terça-feira corre-se a terceira etapa, com partida e chegada ao Autodrómo de Villicum, em 170,9 quilómetros.