"Expressões de dor? Não quero saber da minha cara, quero é manter a camisola rosa"

Declarações de João Almeida após a 15ª etapa da Volta à Itália

Sobre a etapa: "Hoje foi uma etapa muito dura, a velocidade era muito alta na frente. Mas estou contente por ainda estar com a camisola rosa. É preciso ser inteligente após duas semanas e conhecer bem o seu corpo. Eu podia ter perdido a camisola cor-de-rosa nas mãos do Kelderman, agora ainda temos uma semana à nossa frente".

Felicidade: "Estou muito feliz por manter a camisola rosa. Senti-me muito bem, mas os dias de descanso são sempre bem-vindos, estou contente por poder descansar a mente."

As expressões faciais: "No fim da etapa não quero saber da minha cara [expressões de dor no final], só quero manter a camisola. Sofri muito no final, mas mantive a camisola e estou orgulhoso."

Etapa positiva: "Sim, sem dúvida. Para mim foi realmente positiva. Posso-te dizer que, desde a primeira subida, o ritmo era algo alto mas senti-me bem todo o dia. Ainda faltam seis etapas para cumprir, nunca estive tanto tempo na liderança, mas é bom e estou certamente entusiasmado para saber quão longe vou."

Chris Froom é uma referência: "Sim, desde que era um júnior, sempre gostei do Froom e do tipo de ciclista que ele é. Às vezes penso nisso, mas no fim, sei que ele tem muita experiência e sabe o quão longe consegue ir. Eu não sei ainda, por isso não posso tomar muitos riscos. Por vezes, tenho que seguir os outros. Mas sim, sempre foi uma referência para mim."