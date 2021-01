Ex-ciclista faz estalar a polémica: "Vacina? Injetem-se à vontade, não sei com que merda"

Em dezembro o antigo ciclista Ricardo Riccò foi banido para sempre da modalidade por doping.

Em dezembro, Ricardo Riccò, antigo ciclista italiano, foi banido para sempre da modalidade por doping. Agora recorreu às redes sociais para mostrar o seu desagrado pela vacina contra a covid-19, deixando claro que recusa tomá-la.

"Tenho lido muita gente a dizer que a vacina tem de ser obrigatória! Mas estão a brincar! Eu faço o que quero com o meu corpo, ninguém pode forçar-me a fazer algo que tenha efeitos negativos no meu corpo. Injetem-se à vontade, não sei com que merda, mas não irritem gente como eu, que se informou e que não quer vacinar-se", pode ler-se na mensagem deixada pelo antigo ciclista no Facebook.

Recorde-se que, em fevereiro de 2011, Riccò foi internado de urgência, em estado grave, em Itália, com febre alta e insuficiência renal, depois de ter feito uma autotransfusão de sangue, conservado durante 25 dias. Essa ação valeu-lhe uma suspensão de 12 anos pelo Tribunal Arbitral do Desporto, sendo que o castigo foi recentemente revisto e Riccò acabou banido para sempre do ciclismo.