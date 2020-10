Evenepoel e um momento marcante: "Aproveitei cada momento que gastei na estrada"

Ciclista belga treinou pela primeira vez após queda na Volta à Lombardia.

O belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) voltou este sábado a treinar ao ar livre, pela primeira vez após a queda na Volta à Lombardia, em que sofreu uma fratura na pélvis, anunciou a equipa do ciclista.

O jovem corredor, de 20 anos, retomou os treinos, sete semanas depois, percorrendo 70 quilómetros na região onde vive, em cerca de duas horas e meia.

"É impossível explicar quão feliz me sinto hoje depois do meu primeiro treino no exterior em quase dois meses. O tempo não estava espetacular, mas aproveitei cada momento que gastei na estrada. Este passo foi dado depois de ter conversado com os médicos da equipa e ocorreu no dia em que devia estar com a alcateia [Wolfpack, a alcunha da formação belga] no arranque da Volta a Itália", referiu Evenepoel.

Na 114.ª edição de 'Il Lombardia', vencida pelo dinamarquês Jakob Fuglsang (Astana), Evenepoel caiu, numa ponte, na descida do Sormano, de uma altura de aproximadamente cinco metros.

O corredor da Deceuninck-QuickStep tinha vencido, até à Volta à Lombardia, todas as provas em que participou no ano de 2020: Volta a San Juan (Argentina), Volta ao Algarve (Portugal), Volta a Burgos (Espanha) e Volta à Polónia, esta última do escalão WorldTour, e apostava no Giro, que hoje começou.

"Foi especial e moralizador, uma vez que me motiva a treinar ainda mais arduamente para voltar ainda mais forte. Se o tempo estiver bom, vou conjugar os treinos na estrada com as sessões de ginásio, nas próximas semanas, enquanto continuo a minha recuperação", explicou o corredor, que já deu a época de 2020 como terminada.