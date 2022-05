Evenepoel confirma vitória na Volta à Noruega em etapa ganha por Kristoff

Redação com Lusa

Atleta da Bélgica, vencedor de três etapas, ganhou na geral com vantagem de 56 segundos para o vice Jay Vine

O ciclista belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) venceu, este domingo, a Volta à Noruega, após a sexta etapa ganha ao "sprint" pelo norueguês Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) em Stavanger.

Kristoff, de 34 anos, venceu a nona etapa da carreira na corrida "de casa" ao cumprir os 149,3 quilómetros com partida e chegada em Stavanger em 3:28.52 horas, à frente do britânico Ethan Vernon (QuickStep-Alpha Vinyl), segundo, e do dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), terceiro.

Evenepoel dominou a corrida de início ao fim e venceu três etapas, a primeira, a terceira e a quinta. O "prodígio" belga, que esta época aponta à Volta a Espanha, somou mais uma vitória na época 2022, depois de conquistar a Volta ao Algarve, em que ganhou uma etapa, a clássica Liège-Bastogne-Liège, o maior triunfo da carreira, e uma das tiradas da Volta à Comunidade Valenciana.

Na classificação geral, ficou no primeiro lugar do pódio à frente de dois australianos, Jay Vine (Alpecin-Fenix), segundo a 56 segundos, e Luke Plapp (INEOS), terceiro a 1.30 minutos.

O único ciclista português em prova, Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), subiu ao 83.º posto final após cortar, este domingo,a meta em 81.º.