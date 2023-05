Evenepoel é uma carta fora do baralho para o Tour: "Não seria muito inteligente"

Ciclista belga abandonou o Giro devido a covid-19.

O belga Remco Evenepoel, que abandonou o Giro depois de acusar positivo à covid-19, não irá marcar presença na Volta a França deste ano, uma possibilidade que ganhou contornos depois de deixar a prova italiana, que liderava.

"Não, ele não vai estar no início do Tour. Não vamos interromper o seu programa, não seria muito inteligente", disse Patrick Lefevere, diretor da Soudal Quick-Step, à emissora pública belga RTBF sobre a época do atual campeão do mundo de estrada.

"Vamos também fazer exames médicos, nomeadamente a nível cardíaco. Depois, provavelmente, voltará a participar no campeonato belga. É demasiado cedo. E no próximo ano? Poderá voltar ao Giro para o ganhar, tudo é possível. Mas é demasiado cedo para fazer um plano", acrescentou.