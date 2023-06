Euskatel-Euskadi desiste da Volta à Eslovénia após roubo de bicicletas

Segundo a equipa basca, "o furto ocorreu durante a noite de sábado para domingo no hotel da equipa e os ladrões roubaram uma carrinha com todo o material no seu interior".

A Euskaltel-Euskadi foi obrigada a desistir da Volta à Eslovénia, depois de ter sido vítima de um assalto à carrinha que transportava as 14 bicicletas da equipa espanhola.

Segundo a equipa basca, "o furto ocorreu durante a noite de sábado para domingo no hotel da equipa e os ladrões roubaram uma carrinha com todo o material no seu interior".

Nesse material roubado, de acordo com a equipa basca, estavam as 14 bicicletas dos sete corredores presentes na Volta à Eslovénia, sendo que a direção da Euskatel-Euskadi já apresentou queixa às autoridades.

A Volta à Eslovénia termina este domingo, com 142,6 quilómetros entre Vrhnika e Novo Mesto.