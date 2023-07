Europeus de ciclismo de pista: João Martins foi quinto na eliminação em sub-23

Redação com Lusa

Os portugueses esperados em sub-23 são Daniela Campos e Diogo Narciso, ambos em scratch

João Martins foi esta terça-feira o melhor dos quatro portugueses que estiveram em ação na pista de Sangalhos, no primeiro dia dos Europeus de juniores e sub-23 de ciclismo de pista, ao classificar-se no quinto lugar na eliminação de sub-23.

Martins fechou o top-5 da prova, atrás do alemão Tim Torn Teutenberg, novo campeão, de Gianluca Pollefliet (Bélgica), de Elmar Abna (Países Baixos) e de Samuel Quaranta (Itália).

Na eliminação para sub-23 do setor feminino, Beatriz Roxo foi 15.ª, em prova vencida pela neerlandesa Maike van Der Druin.

Rodrigo Neves alinhou no scratch para ciclistas ainda juniores e encerrou a sua participação com o 14.º lugar, a uma volta do novo campeão, que é o italiano Davide Stella.

Leia também FC Porto Namings do estádio e do pavilhão do FC Porto vão avançar: "Valores são interessantes" ENTREVISTA, PARTE IV - Fernando Gomes revela que negociações para o estádio e para o pavilhão estão adiantadas; Sem avançar os valores envolvidos, por ainda não estar fechado o acordo, o administrador do FC Porto assume que as verbas poderão ser importantes para ajudar a reduzir o passivo.

Quanto ao scratch para juniores do setor feminino, Raquel Dias foi nona, com o ouro a ser entregue a Magdalena Fuchs, da Alemanha.

Os Europeus juniores e sub-23 de ciclismo de pista prosseguem na quarta-feira, dia em que estarão em ação, nos juniores, Paulo Fernandes (1 km contrarrelógio), Marta Carvalho e Gabriel Baptista (eliminação).

Os lusos esperados em sub-23 são Daniela Campos e Diogo Narciso, ambos em scratch.