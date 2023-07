Europeu sub-23 de pista: Portugal com o 5.º lugar em madison

Os ciclistas Diogo Narciso e João Martins classificaram-se, este domingo, no quinto lugar da prova de Madison do Europeu sub-23 de pista, que decorreu em Sangalhos, Aveiro.

A dupla lusa terminou o seu desempenho com 37 pontos em prova ganha pela Áustria, ouro com 68 pontos, seguida da Bélgica, com 61, e da Alemanha, que fechou o pódio com 51, enquanto os Países Baixos foram quartos, com 39.

"Foram 160 voltas de sofrimento e estivemos muito bem. Estou muito orgulhoso. Um quinto lugar num Europeu, à frente de seleções mais experientes, é fantástico", regozijou-se Diogo Narciso.

Após a prova no velódromo nacional de Sangalhos, João Martins assumiu o "excelente lugar numa corrida muito difícil", elogiando o desempenho "tático" da dupla.

Este foi o último desempenho da seleção de Portugal que contou com quatro ciclistas na categoria de sub-23 e sete em juniores.

Em termos de pódios, Diogo Narciso conquistou a medalha de prata na prova de scratch de sub-23, enquanto Patrícia Duarte foi bronze na corrida por pontos de juniores.

"É importante ter presentes os objetivos globais e os objetivos definidos para cada um, que foram alcançados. Estou satisfeito com o processo e com o empenho dos atletas no sentido de melhorarem. Isso foi demonstrado durante este campeonato e podemos sair daqui satisfeitos", congratulou-se o selecionador, Gabriel Mendes.