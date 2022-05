Ethan Hayter vence sprint restrito da segunda etapa da Volta à Noruega

Com as bonificações na tirada, e depois do segundo lugar na tirada inaugural, na terça-feira, o norueguês de 22 anos subiu à liderança da geral

O britânico Ethan Hayter (INEOS) venceu a segunda etapa da Volta à Noruega em bicicleta, num sprint restrito em que o norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X) foi terceiro, assumindo a liderança da geral.

Hayter, de 23 anos, cumpriu os 123,8 quilómetros entre Ulvik e Gilo em 2:53.17 horas, batendo sobre a meta o neerlandês Mike Teunissen (Jumbo-Visma), segundo, e Johannessen, terceiro.

Com as bonificações na tirada, e depois do segundo lugar na tirada inaugural, na terça-feira, o norueguês de 22 anos subiu à liderança da geral, com um segundo de vantagem sobre Hayter, segundo, e também sobre o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl), anterior líder e agora terceiro.

O ciclista britânico venceu a prova em 2021 e este ano já soma três triunfos, assumindo-se como um dos favoritos a nova conquista na Noruega.

O único português em prova, Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), foi 69.º na tirada, a 9.26 minutos, e subiu ao 83.º posto na geral, já a mais de 14 minutos da liderança.

Na quinta-feira, a terceira de seis etapas liga Gol a Stavsro em 175,8 quilómetros, com uma chegada em alto, de primeira categoria, na meta.