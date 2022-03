Ethan Hayter vence segunda etapa da Semana Internacional Coppi e Bartali

Redação com Lusa

Ciclista britânico subiu à segunda posição da geral individual.

O ciclista britânico Ethan Hayter (INEOS) venceu a segunda etapa da Semana Internacional Coppi e Bartali, num sprint contra favoritos que o elevou à segunda posição da geral, liderada pelo colega de equipa irlandês Eddie Dunbar.

Hayter, de 23 anos, cumpriu os 165,9 quilómetros entre Riccione e Longiano em 4:11.46 horas, batendo o italiano Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco), segundo, e o britânico Ben Tulett, também da INEOS, em terceiro.

Nas contas da geral, Eddie Dunbar aproveitou ter chegado com o mesmo tempo do vencedor, em 15.º, e subiu à liderança da geral, com seis segundos de vantagem sobre Hayter, quarto na Volta ao Algarve deste ano. Sobrero é terceiro, a 14.

O único português em prova, Daniel Viegas (EOLO Kometa), chegou no 65.º posto, subindo a 115.º na geral, já a mais de meia hora do líder.

Na quarta-feira, a terceira de cinco etapas decorre em São Marino, com 147 quilómetros acidentados e chegada em alto no final.