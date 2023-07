"Estou surpreendido, nunca pensei conseguir fazer isto e ter esta distância"

Declarações de Jonas Vingegaard, vencedor do contrarrelógio desta terça-feira, e líder do Tour no final da etapa.

Era este o resultado que pretendia? "Estou muito satisfeito. Foi o melhor contrarrelógio da minha vida. Fiquei mesmo muito orgulhoso com o que fiz hoje e por ter obtido esta vitória."

Da equipa diziam-lhe que era o melhor do mundo... "Para ser honesto, ia com dificuldades para ouvir o carro. Mas foi um grande dia. Obrigado aos meus diretores, à minha família e a toda a equipa pelo apoio que me têm dado"

Deixou o Tadej Pogacar a 1m38s, contava? "Vou repetir, foi o melhor contrarrelógio da minha vida. Sou sincero, não esperava tanto. Estou surpreendido comigo mesmo. Nunca pensei conseguir fazer isto e ter esta distância."

O Tour está quase ganho? "Ainda não está decidido. Faltam algumas etapas duras e temos de olhar com atenção ao que se segue"